Chery закончила продавать в России кроссовер Tiggo 8 Pro Max

С официального русскоязычного сайта Chery убрали страницу, посвященную среднеразмерному кроссоверу Tiggo 8 Pro Max с тремя рядами сидений. Теперь SUV остался лишь в разделе, посвященном автомобилям в наличии, да и то в одной версии.

Как убедился портал «АвтоВзгляд», в списке доступных модификаций сохранились полноприводные «восьмерки» в комплектации Ultimate, оснащенные двухлитровым бензиновым турбомотором. За них придется выложить 3 545 000 рублей. Но более дешевое исполнение с передним приводом и 1,6-литровым двигателем уже недоступно.

Отметим, что несмотря на сложившуюся ситуацию, российский пресс-офис Chery пока не объявлял об официальном выводе Tiggo 8 Pro Max с российского рынка. Но, судя по всему, продажи кроссовера в нашей стране прекратились. Теперь бренд предлагает россиянам только три модели: седан Arrizo 8, а также паркетники семейства Tiggo с индексами 7L и 9.

Тем временем очень похожей «восьмеркой» торгует новоиспеченная российская марка Tenet. По сути, речь идет о локализованной копии упомянутого «китайца». Подразумевается кроссовер T8, который уже успел протестировать портал «АвтоВзгляд».