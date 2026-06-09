Россия заняла шестое место в рейтинге авторынков Европы

Согласно итогам конца весны 2026 года, отечественный авторынок оказался на шестой позиции в списке европейских стран. Если проводить параллель с апрелем, российские продажи на сей раз сделали шаг назад.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на статистику консалтинговой компании GlobalData. Но несмотря на сложившуюся ситуацию, в рейтинге названных автомобильных рынков именно российский может похвастать лучшей динамикой в конце весеннего сезона.

В то же время РФ уже третий месяц подряд перешагивает барьер в 100 тыс. проданных машин. В частности, в мае в нашей стране нашли владельцев 109 892 новых легковых автомобиля. По сравнению с прошлым годом, продажи увеличились на 20,5%.

Лидером в Европе считается Германия, поскольку немцы приобрели 239 448 автомобилей или на 0,1% больше, чем в прошлом году. Следующую строчку удалось занять Великобритании с плюсом 7,1% и 160 662 пристроенными авто. Тройку лидеров замкнула Италия с результатом 150 096 штук и прибавкой 7,7%. Также в первую пятерку входят Франция и Испания.