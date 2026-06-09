Российские продажи новых люксовых машин подросли в мае на 6%

В мае 2026-го россияне приобрели 71 новый люксовый автомобиль. В годовом выражении спрос увеличился на 6%, но за месяц просел на дюжину. Самым популярным брендом по-прежнему считается британский Rolls-Royce.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные «ППК». В конце весны упомянутые представители Туманного Альбиона остались лучшими, поскольку пристроили 28 машин. На второй строчке расположился итальянский Lamborghini, своих владельцев нашли 18 штук. Третьим числится Bentley, отстающий всего на один автомобиль. В первую пятерку вошли Aston Martin и Ferrari, реализовав по три экземпляра.

Титул бестселлера принадлежит первому кроссоверу в истории Rolls-Royce под названием Cullinan. Название унаследовано от самого крупного алмаза в мире, украшающего Корону Британской Империи. SUV сумел завоевать первое место благодаря 17 реализованным автомобилям. Следующая позиция принадлежит Lamborghini Urus, а на ступеньку ниже стоит Bentley Continental GT — 13 и 10 купленных машин.

По словам экспертов, за пять месяцев 2026 года нашим соотечественникам досталось 305 новых люксовых автомобилей. За год они стали популярнее на 17%.