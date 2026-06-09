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Для России сертифицируют гибридный кроссовер Kaiyi X7

Но бренд практически ушел из нашей страны

Стартовала процедура сертификации кроссовера Kaiyi X7 Hybrid для российского рынка. Уже получены первые декларации соответствия. Их наличие позволяет завершить процесс до июня 2030 года и открыть продажи SUV.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Для России сертифицируют гибридный кроссовер Kaiyi X7

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает ресурс «Китайские автомобили». По сведениям наших коллег, вышеупомянутые декларации оформила компания «Вотур Мотор Рус». Похоже, в дальнейшем она будет добиваться Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит наладить легальные массовые продажи. Хотя с последним дела у Kaiyi в нашей стране всегда шли не очень.

Длина кузова гибридного Kaiyi X7 составляет 4736 мм при ширине 1968 мм и высоте 1708 мм. За движение отвечает тандем, состоящий из традиционного бензинового двигателя внутреннего сгорания объемом 1,5 л и электрического мотора. Суммарная отдача силовой установки достигает 360 л.с. На борту устанавливается батарея емкостью 27,2 кВт•ч. Запас хода на электричестве ограничивается отметкой в две сотни километров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что обслуживанием автомобилей Kaiyi в России займется дистрибьютор Jetour.

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