Глава Volga рассказала, на какие автомобили сделает ставку возрожденный бренд

Глава марки Volga Татьяна Фадеева отметила в беседе с «Российской газетой», что автомобильный рынок неумолимо дрейфует в сторону SUV, а доля классических седанов сокращается во всех сегментах. Причина проста: кроссоверы банально универсальнее, а в российских условиях хорошая проходимость и полный привод становятся критически важными аргументами. По ее словам, такой автомобиль одинаково уместен и в служебном парке, и в семейных поездках. Поэтому именно на этот сегмент возрожденная Volga делает ставку.

Говоря о том, куда будет двигаться внешний облик автомобилей марки, г-жа Фадеева призналась, что легендарный статус Volga одновременно и вдохновляет, и накладывает огромную ответственность. У разных поколений свои представления о том, какой должна быть эта машина, но компания намерена смотреть в будущее, а не ностальгировать. Уже сейчас запускаются масштабные проекты по разработке стилистики следующих поколений. И к ним планируют активно привлекать молодых и талантливых дизайнеров.

Напомним, что продажи автомобилей Volga начнутся в России на следующей неделе, 19 июня. Дебютирует бренд с тремя моделями: кроссоверами К40 и К50, а также седаном С50, которые являются локализованными версиями Geely Atlas, Monjaro и Preface соответственно. Прайсы уже известны: маленький SUV оценили в 2 749 000 рублей, большой — в 4 199 000, четырехдверку — в 2 899 000. Правда, стоимость, вероятно, указана с учетом всех возможных скидок. Сколько будут стоить машины без них, узнаем после рыночного дебюта «Волги».