Россияне бросились скупать автомобили Toyota и Mazda

Согласно итогам последнего месяца минувшей весны, в нашей стране поставили на учет 3014 новых автомобилей Toyota. По сравнению с 2025-м, продажи бренда взлетели на 102,5%. В то же время владельцев нашли 1397 свежих машин с шильдиком Mazda, что говорит о годовом скачке на 423%.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, с января по май 2026 года легковушки «Тойоты» в России разошлись тиражом 12717 экземпляров. В годовом выражении спрос увеличился на 98%.

Бестселлерами Toyota у наших соотечественников стали кроссоверы RAV4 и Highlander. В стране пристроили 4320 и 4152 штук, на них пришлось две трети продаж от общего объема. Еще в первую пятерку сумел войти седан Camry, а также внедорожники Land Cruiser с индексами 150 и 300.

За первые пять месяцев 2026-го россияне приобрели 9930 автомобилей Mazda. За год спрос на них вырос ощутимо — в 9,5 раза. Таким успехом марка обязана всего одной модели — кроссоверу CX-5. Речь идет более чем о 90% регистраций или 8520 паркетниках. Скромные остатки в структуре реализации пришлись на родственные CX-50 и СХ-30.

Оказалось, что 88% машин Toyota, добравшихся до России, сошли с конвейера в Китае. В случае Mazda аналогичный показатель стал еще больше, он достиг 94%.