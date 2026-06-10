Китайские машины рискуют попасть под полный запрет

Поставки китайских автомобилей в Соединенные Штаты призвали запретить конгрессмены, разработавшие соответствующий законопроект. В случае его одобрения будет невозможен даже временный ввоз «чайнакаров» на американскую территорию, пострадают автопроизводители, ведущие совместный бизнес с китайцами.

Как сообщает издание Arstechnica, авторы инициативы боятся шпионажа со стороны китайских автомобилей. Их подозревают в сборе данных о военных объектах, составлении карт местности и прочих действиях, создающих угрозу национальной безопасности.

Нововведения подразумевают запрет на поставки в США не только собранных, но и разработанных в КНР автомобилей. Санкции должны коснуться продукции любых компаний, где китайцам принадлежит более 15% доли. Например, потенциальные проблемы грозят Volvo и Polestar.

Еще в документе предполагается ввести запрет на туристические поездки на китайских авто в Канаду и Мексику. Рост популярности «поднебесных» моделей в этих странах не остался незамеченным, что послужило поводом для создания еще одного контура защиты от экспансии китайского автопрома.