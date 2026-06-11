В России впервые за долгое время вырос спрос на новые пикапы

В конце весны в нашей стране нашли владельцев 1520 новых пикапов. По сравнению с прошлым годом, реализация увеличилась на 1,6%. Сегмент продемонстрировал положительную динамику впервые за последние 16 месяцев.

Их продажи падали с февраля прошлого года

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на статистику АО «ППК». По словам экспертов, в мае 2026 года самым популярным брендом среди торгующих пикапами остался китайский JAC. Он пристроил 301 «грузовичок», что вылилось практически в 20% от общего объема продаж. Следующую строчку за счет 236 штук заняла отечественная марка Sollers. Затем идет «поднебесный» Great Wall с результатом 225 авто. В первую пятерку сумели войти американский RAM, который у нас официально не представлен, и российский УАЗ.

Бестселлером модельного рейтинга признан JAC T9, разошедшийся тиражом 297 машин. На второй позиции расположился Great Wall Poer из-за 216 штук. Тройку лидеров замкнул RAM 1500 благодаря 182 экземплярам. Топ-5 замыкают УАЗ «Пикап» и Changan Hunter Plus — 165 и 117 проданных автомобилей.

В общей сложности с января по май в России уехало из шоурумов 7435 новых пикапов. Актуальные результаты обогнали прошлогодние на 14%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на российский рынок вышла новая версия пикапа Foton Tunland V9.