Российский авторынок просел на четверть

На прошлой неделе россияне повесили номера более чем на 22 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущей семидневкой, показатели просели на четверть. Однако по отношению аналогичному периоду 2025-го сегмент подрос на 42%.

Такой статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, переживать за ситуацию с легковушками на сегодняшний день не стоит, спрос на них снизился из-за праздничной паузы, продлившейся с 12 по 14 июня.

В свою очередь, легкие коммерческие автомобили за тот же период ушли в минус на 29,3%. То есть на учет в нашей стране поставили чуть более тысячи экземпляров. Тем временем грузовики рухнули на 30%, продемонстрировав самую серьезную отрицательную динамику на рынке, что стала антирекордом сезона. В итоге своих владельцев нашли всего 694 штуки. Но за год наблюдается небольшой подъем регистраций в виде 7,4%.

Остальные сегменты отечественного авторынка, включая мототехнику, автобусы и прицепы, пока не радуют. Их недельная просадка составляет от 17 до 28%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что продажи новых машин в России падают, но растут.