В некоторых российских регионах продажи новых авто выросли более чем на 20%

По информации маркетингового агентства НАПИ, в последний месяц весны 2026 года в России было реализовано 614,4 тысячи легковых машин. Из этого объема на долю новых транспортных средств пришлось 108,4 тысячи единиц, что составило 17,6% от общего числа продаж. Оставшиеся 82,4% рынка, то есть 506 тысяч экземпляров, заняли автомобили с пробегом.

Если сравнивать с маем предыдущего года, то совокупная реализация легковушек увеличилась на 9,2%. При этом сектор свежих авто показал более уверенную динамику, прибавив сразу 19,9%, в то время как вторичный рынок вырос на 7,2%.

Состав первой десятки регионов по общему объему купленных машин остался прежним. Лидирующие строчки сохранили за собой Москва с приростом 17,5% относительно прошлогодних цифр, Подмосковье, показавшее увеличение на 7,9%, и Краснодарский край с результатом плюс 9,0%.

Наиболее выразительный скачок в сегменте реализации новых авто зафиксирован за пределами столичных агломераций. Самая высокая динамика отмечена в Свердловской области, где продажи взлетели на 34,3%. В Москве рост составил 27,7%, а в Челябинской области показатель увеличился на 26,1%. Интересно, что уральские регионы демонстрируют высокие темпы обновления автопарка, опережая по этому критерию даже признанных лидеров рынка в абсолютных величинах.

В категории подержанных автомобилей расклад сил оказался иным. Лидером по темпам прироста стала Москва, показавшая увеличение на 13,5%. Далее идут Ростовская область с показателем 11,9% и Краснодарский край, где рынок бэушных машин расширился на 10,1%.

Средняя доля новых авто в общей структуре продаж за отчетный период выросла на полтора процентных пункта, достигнув отметки 17,6%. Среди лидирующей десятки субъектов федерации этот показатель варьируется, отражая разную покупательную способность населения. Наибольшая концентрация свежих машин наблюдается в Москве, где она составляет 31,0%, в Санкт-Петербурге с результатом 27,6%, а также в Самарской области и Татарстане, где значения достигли 26,5% и 25,4% соответственно.