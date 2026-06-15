В России изменились цены новых автомобилей четырех марок

За первые две недели июня на отечественном авторынке изменилась стоимость новых машин с шильдиками четырех брендов, официально представленных в России. Некоторые производители одновременно повышали и понижали цены на разные модели.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные мониторинга ресурса «Цена Авто». По словам экспертов, кроссовер «Москвич 3» в исполнении «Стандарт», оснащенный 136-сильным двигателем, «механикой» и телематикой, подорожал на 15 тыс. рублей. В то же время прайс цельнометаллического фургона Avior V90, играющего в лиге легкого комтранса, стал демократичнее на 310 тыс. целковых.

В свою очередь, китайский премиум-бренд Hongqi опустил цены на седан H6, что вылилось в 161 — 231 тыс. рублей. Однако четырехдверному H9 накинули сверху еще десятку. За кроссовер HS3 у покупателей начали просить на 20 — 60 тыс. рублей больше, чем прежде. Аналогичная ценовая политика коснулась паркетника с индексом HS5, ставшего дороже на 29 — 99 тыс. «деревянных».

Остается сказать, что Jetour Dashing подешевел ни много ни мало на 50 тыс. рублей.