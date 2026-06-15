С шильдиком Nordcross в Россию официально приедет Lynk & Co 900

В дружественном Китае готовятся поставлять в Россию новую модель бренда Nordcross, созданного специально для нашего рынка. Речь идет о флагманском кроссовере Lynk & Co 900 с соответствующим шильдиком. SUV уже показали местным чиновникам.

Пока такой кроссовер доступен у нас только по «серым» схемам

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», Nordcross готовит для экспорта в РФ сразу две новых модели. Первая является лифтбэком на базе Lotus Emeya, а вторая — упомянутый «девятисотый». Сборка налажена в провинции Хэйлунцзян.

Снаружи полноразмерный Lynk & Co 900 легко узнать по характерной линии капота и фирменным ходовым огням. Габариты — 5240х1999х1800 мм при колесной базе 3160 мм. Салон бывает как пяти-, так и шестиместным. Изюминка интерьера — 30-дюймовый тачксрин на центральной консоли. Аналогичная диагональ украшает потолок.

В базе «китаец» может похвастать 721-сильной установкой с парой электромоторов и ДВС объемом 1,5 л. Прилагается тяговая батарея емкостью 43,3 кВт·ч, обеспечивающая запас хода на электричестве на 200 км. Из первой «сотни» автомобиль выезжает за 4,8 секунды. В случае средней версии максимальная отдача вырастает до 734 л.с., а в топе с подруливающей задней осью — до 884 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Nordcross готовит для России четыре новинки.