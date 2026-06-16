Jeland анонсировал для России 5 автомобилей

Модельный ряд новоиспеченного российского бренда Jeland будет представлен в России как минимум пятью автомобилями. Они являются локализованными кроссоверами двух дочерних структур известного китайского автогиганта Chery.

Согласно информации, размещенной на официальном русскоязычном сайте Jeland, с таким шильдиком покупателям предложат на отечественном рынке разноразмерные паркетники с индексами J6, J7 и J8, а также C5 и C7. Донорами в случае первых трех SUV послужили одноименные модели Jaecoo, еще два — обрусевшие Omoda.

На сегодняшний день ценник получил только компактный Jeland J6. За него просят от 2 290 000 до 2 699 000 рублей. В случае прочих упомянутых машин дело пока ограничивается пометкой о скором начале продаже.

Напомним, живьем «шестерку» представили широкой общественности в начале июня, дебют прошел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Кроссовер «вооружен» 147-сильным турбомотором объемом 1,5 л, передачи переключает 6-скоростной «робот». Производство налажено в Северной столице на бывшем заводе GM, расположенном в Шушарах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал комплектации Jeland J6.