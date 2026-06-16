Россиянам стали меньше отказывать в автокредитах

В конце весны доля отказов по автокредитам в России достигла 73,8%. Такой показатель считается довольно высоким, но он снижается четвертый месяц подряд. По итогам мая ситуация стала позитивнее и по отношению к апрелю, и к прошлому году.

Последние несколько месяцев их одобряют все чаще

Статистикой поделилось Национальное бюро кредитных историй. По словам экспертов, в годовом выражении доля отказов просела с 83,8% сразу на десяток процентных пунктов, а в середине минувшей весны дело дошло до 75,8%.

В определенных регионах наблюдается ощутимое превышение средних значений по стране. Самыми суровыми оказались кредитные организации в Иркутской области, там не одобряют займы на приобретение машин в 85% случаев. На второй строчке за счет 82,7% расположился Алтайский край, а тройку лидеров замкнул Красноярский с 82,2%.

Тем временем легче всего было получить автокредит в Санкт-Петербурге, где доля отказов вылилась в 65,2%. Следом пристроился Татарстан с 65,9%, а за ним — Чувашия с 66,2%. Цифры по Москве — 69,4%.

Остается сказать, что наиболее серьезная динамика доли отказов зафиксирована в Вологодской области.