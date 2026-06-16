Обновленный кроссовер Li Auto L6 появится в продаже в середине лета

Пережив обновление, гибридный кроссовер китайской компании Lixiang/Li Auto должен появиться на родном рынке в середине лета. Поскольку бренд представлен в нашей стране официально, новинка имеет все шансы оказаться и в отечественных шоурумах. Это явно произойдет позже, чем на родине, но фанатам стоит держать нос по ветру.

Гибрид выйдет на местный рынок, но позже может добраться и до России

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на представителей «поднебесного» автостроителя, рестайлинговый Li Auto L6 предложат покупателям из КНР уже совсем скоро — в июле 2026 года. Судя по всему, дизайн среднеразмерного кроссовера изменился не сильно, причем как снаружи, так и внутри. Основные метаморфозы должны коснуться технической начинки.

На сегодняшний день известно, что в состав последовательно-гибридной силовой установкой (REEV) входит традиционный бензиновый ДВС, играющий роль генератора. Он призван обеспечивать энергией пару электромоторов, мощность которых пока неизвестна. Емкость тяговой батареи подросла до 51 кВт·ч с прежних 36,8. В режиме чистокровной «электрички» автомобиль теперь способен преодолеть на одной зарядке 234 км.

Длина кузова составит 4935 мм при ширине 1960 мм, а высота достигает 1735 мм. Расстояние между осями вытянуто на 2920 мм. Не исключено появление более мощных процессоров «мультимедийки» и расширенного набора водительских ассистентов.

Ожидается, что Li Auto модернизирует «шестерку» по той же схеме, что и флагманскую «девятку», о чем ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».