Эксперт спрогнозировал замедление роста продаж европейских марок в России

С начала 2026 года продажи европейских автомобильных марок в России выросли вдвое — на 104%, до 26,7 тысячи штук. Лидеры — BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Интересно, что большинство машин ввозятся к нам не из Европы, а из Китая — на их долю приходится около 60% от общего объема реализаций. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» спросил у эксперта: это разовый и даже случайный всплеск потребительского интереса или старт устойчивого тренда?

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, считает, что рост продаж стимулировали благоприятные курсовые колебания валют и временные налоговые послабления. Также после периодов неопределенности у потребителей мог накопиться отложенный спрос на привычные бренды.

— По всей видимости, производители адаптировались к новым логистическим цепочкам и нашли способы обходить ограничения: об этом говорит тот факт, что большинство европейских марок в России поставляется из КНР. Это могло привести к увеличению доступности автомобилей, — пояснил эксперт.

При этом профессор отмечает, что доля глобальных брендов снижается от месяца к месяцу — с 15,9% в феврале до 13,5% в мае.

— Рынок после периода восстановления достиг своего пика по доле доступных глобальных брендов. Потребители могут активно переключаться на альтернативные марки, которые предлагают выгодные условия или более современные технологии, — считает Толкачев.

Однако, по мнению профессора, в ближайшем будущем рост продаж европейских марок может замедлиться. Сергей Толкачев называет три ограничивающих фактора. Во-первых, возможное ослабление рубля, которое приведет к подорожанию импортных автомобилей.

Во-вторых, дальнейшее повышение ставок утильсбора. Из-за него может вырасти общая стоимость машин. И, наконец, усиливающаяся конкуренция со стороны китайских брендов. Авто из Поднебесной продолжат укреплять позиции за счет продолжающегося развития постпродажной инфраструктуры, привлекательных цен и широкого ассортимента.

— Наличие официальных дилеров и гарантийного обслуживания — ключевой фактор для потребителей, и китайские бренды активно работают над этим. Они предлагают автомобили с современными технологиями, хорошей комплектацией и часто по более привлекательной цене, чем европейские аналоги. В целом они быстрее адаптируются к меняющимся рыночным условиям, — резюмировал Толкачев.

По прогнозу профессора, китайские бренды продолжат наращивать свою рыночную долю, становясь все более доминирующими на российском автомобильном рынке. Спрос на них сохранится и, возможно, даже продолжит расти.