В России втрое вырос спрос на японские автомобили

По итогам пяти месяцев 2026 года жители нашей страны приобрели 30,9 тыс. новых легковых машин с шильдиками японских производителей. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, продажи подскочили почти в три раза или на 195,5%.

Такой статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, титул бестселлера сегмента продолжает удерживать Toyota. За обозначенный период легковушки бренда разошлись тиражом 12 717 экземпляров. В годовом выражении они стали популярнее на 98%.

На второй позиции расположилась Mazda. В руки россиян было пристроено 9330 легковушек, спрос на которые взлетел в 9,5 раза или на 855%. Третья строчка принадлежит Honda за счет 2770 авто, что говорит о прибавке на 328%.

В первую пятерку сумели войти Nissan и Lexus. В первом случае дело дошло до 2062 машин, во втором — до 1766, соответственно обе марки вышли в плюсе на 451% и 74%. Эксперт обратил внимание, что в топ-10 попали Mitsubishi и Suzuki, Subaru и Infiniti, а также Daihatsu.