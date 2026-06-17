В России могут появиться автомобили Neus

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», сборку «двадцать седьмого» в нашей стране планируют наладить под Санкт-Петербургом на заводе холдинга «АГР». Подразумевается площадка в Сестрорецке. На сегодняшний день уже получены несколько сертификатов соответствия, дело идет к оформлению Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит начать в РФ легальные массовые продажи, а также организовать серийный выпуск модели.
Оказалось, что в сертификационных документах мелькают сразу две марки — Esteo и Neus. Судя по всему, на отечественном рынке iCaur V27 получит логотип одной из них. Напомним, Esteo занимается производством и продажей локализованных моделей Exeed.
Габариты V27 — 5055х1976х1855 мм при колесной базе 2910 мм. Дорожный просвет составляет 220 мм. В состав силовой установки вошел ДВС объемом 1,5 л и пара электродвигателей, отвечающих за движение. Они выдают 456 л.с.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о внедорожнике iCaur V27.