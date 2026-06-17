В России могут появиться автомобили Neus

В нашей стране может появиться очередной новоиспеченный отечественный бренд Neus. Ожидается, что его первенцем будет гибридный внедорожник iCaur V27, созданный известным китайским автогигантом Chery. Проще говоря, россиян, скорее всего, ожидает очередная игра с шильдиками.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», сборку «двадцать седьмого» в нашей стране планируют наладить под Санкт-Петербургом на заводе холдинга «АГР». Подразумевается площадка в Сестрорецке. На сегодняшний день уже получены несколько сертификатов соответствия, дело идет к оформлению Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит начать в РФ легальные массовые продажи, а также организовать серийный выпуск модели.

Оказалось, что в сертификационных документах мелькают сразу две марки — Esteo и Neus. Судя по всему, на отечественном рынке iCaur V27 получит логотип одной из них. Напомним, Esteo занимается производством и продажей локализованных моделей Exeed.

Габариты V27 — 5055х1976х1855 мм при колесной базе 2910 мм. Дорожный просвет составляет 220 мм. В состав силовой установки вошел ДВС объемом 1,5 л и пара электродвигателей, отвечающих за движение. Они выдают 456 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о внедорожнике iCaur V27.