В России представили кроссовер Tenet Plus L6

Новый российский бренд Tenet Plus презентовал свою первую модель L6. Такой индекс получил среднеразмерный кроссовер, производители сделали ставку на элегантность дизайна, эргономику, комфорт и инновации. Новинку поставят на конвейер одного из заводов отечественного холдинга «АГР», продажи должны стартовать в третьем квартале 2026 года.

Согласно пресс-релизу, поступившему с распоряжение портала «АвтоВзгляд», Tenet Plus L6 является воплощением философии элегантности. SUV предназначен для покупателей, которым важна не только надежность и функциональность автомобиля, но и его способность отражать стиль жизни владельца.

«Шестерка» получила массивную радиаторную решетку радиатора с выразительным геометрическим рисунком, объемная структура выполнена в стилистике «бриллиантового узора». Верхняя кромка LED-оптики по замыслу производителей должна намекать окружающим на хищный характер кроссовера. «Фишкой» задних фонарей стала световая волна длиной 624 нанометра, что призвано повысить узнаваемость в дорожном потоке. Образ завершают 19-дюймовые колесные диски.

Согласно неофициальной информации, Tenet Plus L6 является клоном китайского Lepas L6, созданного автогигантом Chery. Технические характеристики для России пока неизвестны, но за рубежом габариты паркетника составляют 4570х1852х1683 мм при колесной базе 2700 мм. За движение отвечает 242-сильный электромотор. Батарея емкостью 67,08 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 км. Кроме того, ранее анонсировали гибридную и бензиновую модификации. Как версия приедет к нам, пока неизвестно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России появилась дилерская сеть Tenet Plus.