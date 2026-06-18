Спрос на подключаемые гибридные авто в России вырос болеем чем вдвое

В конце минувшей весны россияне приобрели 4989 новых подключаемых гибридных автомобилей (PHEV). Если проводить параллель с прошлым годом, спрос увеличился на 103%. В то же время доля таких машин выросла до 4,5% с прежних 2,7%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», самой популярной маркой по итогам мая 2026 года является Voyah. С таким шильдиком нашли владельцев 1628 гибридов или 32,6% от общего объема. Следом идет Geely, пристроив 923 легковушки, тройку лидеров замыкает Evolute за счет 437 проданных экземпляров. На четвертой позиции разместился GAC благодаря 395 штукам, а пятым стал лидер прошлого года Lixiang с 314 экземплярами.

Наиболее востребованной моделью у наших соотечественников оказался кроссовер Voyah Free, из отечественных шоурумов уехало 1274 таких авто. Следующую строчку с приличным отрывом занимает Geely EX5 EM-i, разошедшийся тиражом 746 экземпляров. Список продолжают Evolute i-Space и GAC S7 — 746 и 437 штук. Также в первую пятерку вошел Exlantix ET, чей результат составил 293 проданных автомобиля.

По словам экспертов, с января по май в нашей стране реализовали 24,6 тыс. новых PHEV. Прибавка в годовом выражении дошла до 125%.