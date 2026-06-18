И хочется, и колется: японцы и корейцы отчаянно придумывают способы вернуться в Россию

Не секрет, что по собственной воле ни один из «глобальных автобрендов» никогда бы не покинул российский рынок — слишком прибыльный и комфортный. Сказки о малых объемах — для отвода глаз: денег-то зарабатывали с горкой, всей Европе на зависть. Да и вложений в продвижение было столько, что годами сверхдоходов этот убыток не покрыть. Поэтому, собственно говоря, несмотря на санкции и запреты, идет круглосуточная работа по аккуратному возвращению в Россию, детали которого время от времени утекают в прессу. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Изучая регулярно публикуемые рейтинги реализаций новых автомобилей, можно даться диву: запрещенная, ушедшая и машины не продающая Toyota стабильно входит в десятку наиболее продаваемых в РФ брендов. Иногда — и в семерку. Приверженность россиян к японскому качеству сомнению не подлежит, однако достигнуть такого результата без содействия, пусть и неофициального, от самого автопроизводителя — было бы крайне непросто.

И содействие это явно имеет место быть: российское представительство марки, пусть и ограниченным составом, свою работу продолжает по гарантийным, «запчастевым» и другим направлениям. А намедни появились слухи, что и дилерскую сеть «подогревает». В частности, автомобильный эксперт Олег Мосеев в своем телеграмм-канале опубликовал новость о грядущем трехдневном «саммите» отечественных дилеров с японцами, организованном Toyota в Таиланде.

Можно, конечно, скромно отнести это мероприятие к категории «встреча старых друзей», однако в подобное верится слабо: самураи собирают своих российских партнеров для поддержания дилерской сети и обсуждения вполне прикладных, «бизнесовых» вопросов. И, напомним, такие мероприятия проходят вполне регулярно, по несколько раз в год.

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Также г-н Мосеев рассказал и о корейском конгломерате Hyundai-Kia, активно лоббирующем поставки своих автомобилей, собранных на казахских заводах, в Россию. Эксперт вполне логично подчеркивает, что два полновесных конвейера для Казахстана и сопредельных стран Средней Азии — мягко говоря, многовато, строились они явно с прицелом на нашу Необъятную и ближайшие перспективы поставок. Говорят и о контактах на самом высоком уровне.

Подобные переговоры — всегда трудны и окутаны туманом, но их дальнейшее развитие можно будет легко заметить по поведению российского авторынка: у нас есть по меньшей мере две метрики, которые подтвердят или опровергнут возможную договоренность.

Во-первых, конечно, количество произведенных в Казахстане машин у отечественных дилеров: если их число резко возрастет — значит, договорились.

Во-вторых, судьба бренда Solaris: однажды накопленные в «золотые годы» машинокомплекты должны закончиться, продажи идут относительно бойко, народ добротные машины покупает. Поэтому день, когда конвейер остановится, неукротимо приближается.

С высокой долей вероятности, как видится с редакционного стула, продолжение сборки и даже появление новых моделей будет связано с появлением корейского или казахского «независимого партнера». Этот сигнал тоже стоит воспринять однозначно: договорились. Нам же остается только подождать: события на автомобильном рынке России феноменально ускоряются.