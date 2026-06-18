Объем выданных россиянам автокредитов увеличился на 21%

Автокредиты, полученные жителями нашей страны за первый квартал 2026 года, оцениваются более чем в 306,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, цифры подросли на 21,3%.

Тем не менее показатели остаются ниже уровня двухлетней давности

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные Общероссийского народного фронта (ОНФ). Эксперты провели исследование, опираясь на расчеты Росстата, ЦБ и крупнейших бюро кредитных историй. Уточняется, что с января по март прошлого года россияне в общей сложности заняли на покупку автомобилей 252,9 млрд рублей.

Актуальные результаты отстают от уровня 2024 года на 45,3%, а тогда речь шла об автокредитах на 560,7 млрд рублей. Сложившаяся ситуация объясняется увеличением ставок утилизационного сбора. Из-за него ценники на машины пошли вверх, плюс свою роль сыграли довольно жесткие кредитные условия.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему Банк России выступает против недорогих автокредитов. Сейчас они обходятся минимум в 20% годовых без господдержки или различных программ субсидирования.