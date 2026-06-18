Раскрыты официальные характеристики Jeland J7 для российского рынка

В ближайшее время модельный ряд новой российской марки Jeland расширится за счет появления второго кроссовера. На рынок выйдет среднеразмерный J7, отличающийся продуманным внедорожным стилем и высоким уровнем оснащения. Новинка будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

Снаружи «семерку» легко узнать по LED-оптике с уникальным «шахматным» рисунком. Образ дополняют 18-дюймовые литые колесные диски. Под капотом установлен турбомотор объемом 1,6 л, выдающий 150 л.с. при наличии переднего привода. Форсировка для версий с полным — 186 л.с. В последнем случае предусмотрена «умная» система ARDIS с семью пресетами для движения в различных условиях. Передачи переключает 7-скоростной преселектив.

Сиденья в салоне с панорамным люком обшиты экокожей, передний ряд получил встроенную вентиляцию. Одним из главных акцентов внутри считается 13,2-дюймовый тачскрин с вертикальной ориентацией. «Мультимедийка» с восемью динамиками работает на базе мощного восьмиядерного процессора, температуру регулирует двухзонный климат-контроль. Производители позаботились о голосовом управлении и беспроводной зарядке для смартфона мощностью 50 Вт. Вишенка на торте — полный зимний пакет.

Помимо силового каркаса из высокопрочной стали, за безопасность отвечают полдюжины фронтальных «эйрбегов» и камеры панорамного обзора 540°. Еще водителю поможет комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Jeland анонсировал для России пять автомобилей.