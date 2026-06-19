В России официально начались продажи новых автомобилей Volga

В пятницу, 19 июня, в нашей стране официально запустили продажи новых моделей возрожденной отечественной марки Volga. Своих владельцев ждут седан С50, а также разноразмерные кроссоверы К50 и К40. Все они построены на базе китайских доноров, но в будущем планируется вывести на рынок собственные авто.

Как сообщает пресс-служба бренда, на первом этапе новинки должны поступить примерно в 25 дилерских центров по всей России. Производство налажено на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде, процесс курирует компания «Нижегородские легковые автомобили».

Самой доступной новоиспеченной «Волгой» оказался среднеразмерный кроссовер К40. Он оценивается минимум в 2,75 млн рублей. Прототипом послужил Geely Atlas четвертого поколения. За седан С50, созданный на основе Geely Preface, просят от 2,9 млн «целковых». В свою очередь, флагманский кроссовер К50 обойдется минимум в 4,2 млн рублей.

В случае C50 и K40 предусмотрены комплектации «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Однако для K50 первая недоступна, остальные две совпадают по названию, а топовой считается «Эксклюзив».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда возрожденный бренд Volga выпустит собственный автомобиль. А пока будет сделан упор на кроссоверы, в 2026 году в руки россиян в общей сложности собираются пристроить порядка 30 тыс. машин.