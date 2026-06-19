Расходы россиян на новые легковушки упали на 7,4%

В мае жители нашей страны потратили на новые легковые машины 366,4 млрд рублей. По отношению к апрелю показатели сократились на 7,4%, но если проводить параллель с прошлым годом, можно говорить о прибавке на 25,7%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное исследование аналитического агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, апрельские значения по-прежнему считаются максимальными в 2026-году. Тогда россияне потратили на легковушки 395,9 млрд рублей. За пять месяцев финансовая емкость рынка достигла отметки 1,69 трлн. Она оказалась больше прошлогодней на 22,4%.

В конце весны снизилась доля премиальных машин. Своих владельцев за обозначенный период нашли 10,1 тыс. штук с учетом люксовых брендов, что вылилось в 85,6 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, такие цифры стали на 15,2% скромнее.

В стране выросли расходы только на приобретение «японцев». За них заплатили 33,4 млрд рублей или на 2,6% больше, чем в апреле. «Корейцы» ушли в минус на 1,7%, дело дошло до 5,6 млрд. «Китайцы» потеряли 5,3%, планка по ним опустилась до 169,7 млрд. Зато «поднебесные» модели сохранили абсолютное лидерство в структуре финансовой емкости за счет доли 46,3%.