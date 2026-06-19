Названы иномарки, которые россияне меняют на новые автомобили LADA

При покупке новых автомобилей LADA жители нашей страны чаще всего сдают в трейд-ин Renault с пробегом. Доля таких «французов» составляет 16%. В тройку лидеров также входят Hyundai и Nissan с 9% и 7%.

Чаще всего на них пересаживаются с Renault

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные сети дилерских центров «Прагматика» по Санкт-Петербургу. По словам экспертов, по 6% в общем объеме соответствующих сделок приходится на Opel, Skoda и Chery. В свою очередь, Kia и Volkswagen досталось по 5%, а Suzuki и Chevrolet — по 4%.

Если говорить о конкретных моделях, «Лады» обычно ставятся заменой отслужившим свой срок Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera.

По словам экспертов, упомянутые французские автомобили частенько сменяются продукцией АВТОВАЗа, поскольку раньше они делили одну платформу. Несмотря на разные шильдики, машины имели близкие потребительские характеристики и пребывали в одном ценовом сегменте. В итоге «французы» оказались намного популярнее в плане трейнд-ин, чем другие зарубежные «бэушки».