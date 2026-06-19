Li Auto начал сертификацию нового L8 в России

В нашей стране запустили процесс сертификации Li Auto L8 новой генерации. Продажи должны начаться до конца года, пока SUV недоступен даже в родном Китае. Там реализацию начнут ближе к июлю. Кроссоверу отведена роль пятиместной топовой модели в линейке бренда.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на представителей пресс-офиса производителя, свежая «восьмерка» появится на российском рынке в конце третьего или в четвертом квартале 2026-го. Несмотря на эволюцию, SUV остался узнаваемым за счет передка с единой LED-полосой. Но дизайнеры изменили бамперы, кузовные панели, задний фонарь и багажную дверь.

Габариты кроссовера, построенного на 800-вольтовой архитектуре, составляют 5135х2000х1800 мм при колесной базе 3045 мм. То есть L8 сделали чуть длиннее и шире, чем прежде. Салон теперь вмещает на одного человека меньше.

Будучи последовательным полноприводным «гибридом», автомобиль получил ДВС-генератор объемом 1,5 л, выдающий 156 л.с. С учетом пары электромоторов общая мощность доходит до 571 л.с. Тяговый аккумулятор на 72,7 кВт·ч позволяет проехать на электричестве 430 км, общий запас хода — 1670 км. «Восьмерка» располагает активной подвеской и подруливающей задней осью.