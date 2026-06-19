Продажи новой Volga стартовали в России

Сразу оговоримся: собственно российского в представленных моделях Volga пока немного — по сути, перед нами перелицованные автомобили Geely. Но суть момента не в этом. Главное — машины собирают на отечественном производстве, а в самом ближайшем будущем нас обещают познакомить уже с по-настоящему российской «Волгой». Пусть даже имя ее теперь пишется латиницей. Само возвращение легендарного бренда на конвейер и в автосалоны заслуживает того, чтобы о нем говорили.

Имя «Волга» десятилетиями было одним из символов отечественного автопрома. На этих машинах ездили директора заводов и министры, их мечтал заполучить едва ли не каждый советский автолюбитель. И вот легенда возвращается. Официальный старт продаж автомобилей под маркой Volga состоялся 19 июня 2026 года — дата, которую наверняка запомнят те, кто с теплотой относится к истории российского автомобилестроения.

Где искать новинки рынка? В первую волну продаж вошли двенадцать городов. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и, что особенно символично, Нижний Новгород, исторически связанный с именем «Волги». Всего же машины поступили примерно в 25 дилерских центров по всей стране. Это не точечный запуск «для галочки», а вполне серьезная заявка на присутствие в ключевых регионах.

Покупателям сразу предложили три модели возрожденного бренда. Это седан C50, среднеразмерный кроссовер K40 и большой кроссовер K50. Такой набор закрывает запросы самой широкой аудитории: от тех, кто по-прежнему предпочитает классический кузов седана, до приверженцев модного и практичного формата кроссовера разных размеров. Линейка получилась логичной и понятной — каждый сможет подобрать машину под свои задачи.

Фото avtovzglyad.ru

В день с конвейера сходит 150 автомобилей. Ключевое слово здесь — локализация. Бренд заявил о скором производстве в России и двигателей, и коробок передач, и электроники. Кстати, именно локализация компонентной базы позволит, по мнению руководителя Volga Татьяны Фадеевой оперативно выйти на международный уровень: это заложено в стратегии марки.

А пока — российский рынок, европейская, с намеком на Volvo, тележка, и вложения в локализацию и дальнейшее развитие. Например, идет активный набор сотрудников на производство: костяк команды VW удалось сохранить, но нужны и новые опытные руки.

О первом впечатлении: машины эти нам хорошо знакомы, и, будем честны, главной задачей было ничего в них не испортить. Ни в качестве сборки, ни в компонентной базе, ни в цене. И задача выполнена. Второй важный эпизод — отношения команды к своему бренду: здесь приятно отметить искреннее волнение и горящие глаза, которых так не хватает многим отечественным и китайским дистрибуторам.

Фото avtovzglyad.ru

Проще говоря, у Volga есть все вводные, чтобы стать достойным автомобилем. Получится ли воплотить теорию в практику? Узнаем уже очень скоро: машины, повторим, пошли в продажу.

Но главная интрига еще впереди. Нынешние модели — это, по большому счету, переходный этап, способ вернуть знакомое имя на рынок и в сознание покупателей. По-настоящему же интересно будет посмотреть на обещанную чисто российскую «Волгу», разработанную и произведенную в нашей стране. чье появление производитель уже анонсировал.

Если эти планы воплотятся в жизнь, возрождение бренда обретет тот самый смысл, ради которого все и затевалось. А пока остается порадоваться: имя, которое знала вся страна, снова на отечественных дорогах.