Раскрыты цены и комплектации Jeland J7 для России

Отечественный бренд Jeland рассекретил стоимость и оснащение среднеднеразмерного кроссовера с индексом J7. К его плюсам производители относят внедорожный дизайн, проходимость и технологичность. SUV доступен двух комплектациях, старшую можно приобрести с двумя вариантами привода. Прайс стартует с отметки 2 849 000 рублей.

В базовой версии «Комфорт» можно рассчитывать на переднюю ведущую ось и комплекс «умных» водительских ассистентов, включая круиз-контроль. Еще имеются задние парктроники, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Обогреваются ветровое стекло, форсунки омывателя, руль и первый ряд кресел. Предусмотрен 150-сильный турбомотор объемом 1,6 л, передачи переключает 7-скоростной преселектив.

В старшем исполнении «Престиж» мощность силового агрегата увеличена до 186 л.с. Имеется панорамный люк, многослойные передние стекла отсекают лишние звуки. В игру вступает голосовое управление, гаджеты заряжаются без проводов. Багажник получает электропривод, как и сиденья, начинается греться задний диван. Ансамбль дополняют передние парктроники и камеры кругового обзора 540°, электроника умеет мониторить слепые зоны. Ценник составляет 3 049 000 рублей без полного привода, а с ним дело доходит до 3 349 000 «целковых». Плюс «круиз» становится адаптивным, расширяется набор интеллектуальных помощников.

При любом раскладе салон обшит экокожей, за температуру внутри отвечает двухзонный климат-контроль. Диагональ центрального тачскрина — 13,2 дюйма.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности Jeland J7, донором для которого послужил одноименный китайский паркетник Jaecoo.