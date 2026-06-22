В России на 27% выросли продажи новых легковушек

Ближе к концу июня в нашей стране нашли новых владельцев более 28 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом, спрос увеличился на 27%.

Такой статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Речь идет о продажах легковушек за неделю — в период с 15 по 21 июня. Эксперт напомнил, что в предыдущую праздничную семидневку картина совсем не радовала, поскольку сегмент ощутимо проседал.

Тем временем в случае легких коммерческих автомобилей сформировался похожий тренд. Из дилерских шоурумов уехало 1278 экземпляров, что говорит о росте реализации почти на четверть. Но если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го, LCV продолжают пребывать в минусе на 13%.

В свою очередь, продажи грузовиков смогли подняться на 31,6%, и это вылилось в 913 штук. Но прошлогодние результаты обгоняют актуальные на 1,5%.

Судя по всему, российский авторынок по итогам первого летнего месяца останется на уровне мая, отметил г-н Целиков. Ожидается, что россияне приобретут около 110 тыс. новых легковых машин.