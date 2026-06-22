В России увеличились объемы ввоза иномарок через Дальний Восток

За первые пять месяцев 2026 года в нашу страну завезли 152 410 автомобилей через таможню Дальнего Востока. Подразумевается транспорт, оформленный для личного пользования физических лиц. По сравнению с прошлым годом, поставки выросли на 22,8%.

Как отмечает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, основную часть машин завезли в Россию в апреле, что вылилось в 38 тыс. автомобилей. По отношению к 2025-му, показатели просели на 4,8%.

Больше всего машин к нам поставили через Владивосток. Его таможню прошло 112,5 тыс. автомобилей. На второй строчке с приличным отставанием расположился Уссурийск за счет 33 тыс. штук. Тройку лидеров замкнула Чита, на которую пришлось 2,5 тыс. машин.

Около 91% от общего объема импорта или более 138 тыс. авто попали в РФ из Японии. Затем идет Южная Корея благодаря 6,6% или 10 тыс. иномарок. В то же время из Китая привезли лишь 2,6% или 4 тыс. штук.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России втрое вырос спрос на японские автомобили.