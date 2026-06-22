В России опять сократились объемы выданных автокредитов

В конце минувшей весны россияне оформили на покупку машин 84,9 тыс. кредитов. По отношению к апрелю в мае показатели сократились на 4,4%, тренд на снижение фиксируется второй месяц подряд.

Чаще всего их берут в Москве

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ), по сравнению с прошлым годом количество автокредитов, напротив, увеличилось на 3,3%. Лидером остается столица, следом за ней идут Московская область и Санкт-Петербург. Тамошние жители получили от 6,14 до 4,02 тыс. соответствующих займов. Также в первую пятерку включены Татарстан и Краснодарский край.

Тем временем в Удмуртии была зафиксирована наиболее ощутимая динамика сокращения выдач автокредитов, чем в среднем по рынку. Регион ушел в минус на 13,4%. Самарская область потеряла 11,7%, а Белгородская — 11,3%.

Но в некоторых регионах нашей страны наблюдается обратная тенденция. Больше займов на личный транспорт за тот же период оформили в Красноярском и Ставропольском краях, аналогичная тенденция справедлива и для Ростовской области.