Экспорт легковушек из Китая в Россию превысил $1,3 млрд

В мае поставки легковых автомобилей из Китая в нашу страну увеличились на 26% за год. Речь идет о самом ощутимом результате, начиная с середины осени 2025-го. В то же время до рекордных значений взлетел ввоз грузовиков — в 1,5 раза в помесячном выражении.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на собственные расчеты и статистику Главного таможенного управления КНР. Легковушки, экспортированные к нам из Поднебесной в мае, оцениваются в $1,33 млрд. По отношению к апрелю прибавка составила 25,8%. Не считая пика в октябре прошлого года, цифры минувшего месяца можно считать самыми высокими, начиная с 2024-го.

Эксперты обратили внимание, что за первые пять месяцев текущего года в РФ завезли из дружественного Китая в 2,2 раза больше легковых машин, чем в прошлом году. Их совокупная стоимость составляет $5 млрд.

В то же время экспорт грузовиков из КНР продемонстрировал годовой максимум в денежном выражении, что вылилось в $104,3 млн. Подразумевается месячная прибавка в 55,7%. С января по май до нас добрались китайские грузовики на $345,3 млн — плюс 61,1% год к году.

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