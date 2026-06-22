Назван топ-10 легковых машин в России в начале лета

Июнь 2026 года подходит к концу, а бестселлером отечественного авторынка в сегменте свежих легковушек продолжает оставаться LADA Granta. Следом пристроился компактный кроссовер Haval Jolion.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», оценившее результаты общероссийских продаж за минувшую неделю. С 15 по 21 июня упомянутая «Гранта» разошлась тиражом в 2771 экземпляр. В случае «Джолиона» владельцев нашли 2018 штук.

Также в топ-5 вошли автомобили с шильдиками LADA и Tenet. Четвертая строчка досталась вазовскому флагману под названием «Веста», а третью и пятую строчку заняли кроссоверы новоиспеченного российского бренда Tenet — 1594 и 976 штук соответственно. Речь о паркетниках T7 и T4L.

Тольяттинская Iskra с 765 автомобилями добралась до шестой позиции, впервые войдя в тройку самых продаваемых моделей LADA. Далее следует внедорожник LADA Niva Travel, у которого в активе 756 штук. На долю кроссоверов Geely Monjaro и Belgee X50+ выпало 679 и 659 пристроенных авто. И, наконец, замкнула первую десятку LADA Niva Legend, из дилерских шоурумов уехало 638 старых добрых «Нив».