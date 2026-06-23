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Линейку Esteo в России расширят флагманским кроссовером Exlantix ET8

Ни даты начала продаж, ни цен пока нет

Новый отечественный бренд Esteo готовится пополнить модельный ряд большим флагманским кроссовером Exlantix ET8. Он является последовательным гибридом. Дату начала продаж и ценник производители пока держат в секрете.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Линейку Esteo в России расширят флагманским кроссовером Exlantix ET8

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», полноприводную «восьмерку» будет приводить в движение тандем традиционного ДВС объемом 1,5 л и пары электромоторов. Запас хода новинки превышает 1000 км, тяговая батарея адаптирована к российским холодам.

Более детальные характеристики на сегодняшний день остаются загадкой. Но известно, что ET8 продается в Китае с осени прошлого года как Chery Fulwin T11. Последний получил на родине аналогичную силовую установку, выдающую 469 л.с. На ускорение до «сотни» у «поднебесной» модели уходит 5,4 секунды.

Кузов Exlantix ET8 вытянут в длину на 5200 мм при расстоянии между осями 3120 мм. Предусмотрены 21-дюймовые колеса и адаптивная подвеска. Россиянам предложат версии только с шестиместным салоном. «Мультимедийка» может похвастать 30-дюймовым экраном с разрешением 6К, а также 17,3-дюймовым потолочным дисплеем и набором из 23 динамиков с сабвуфером Плюс термобокс и онлайн-сервисы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на российском рынке появится кроссовер Esteo MX.

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