Линейку Esteo в России расширят флагманским кроссовером Exlantix ET8

Новый отечественный бренд Esteo готовится пополнить модельный ряд большим флагманским кроссовером Exlantix ET8. Он является последовательным гибридом. Дату начала продаж и ценник производители пока держат в секрете.

Ни даты начала продаж, ни цен пока нет

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», полноприводную «восьмерку» будет приводить в движение тандем традиционного ДВС объемом 1,5 л и пары электромоторов. Запас хода новинки превышает 1000 км, тяговая батарея адаптирована к российским холодам.

Более детальные характеристики на сегодняшний день остаются загадкой. Но известно, что ET8 продается в Китае с осени прошлого года как Chery Fulwin T11. Последний получил на родине аналогичную силовую установку, выдающую 469 л.с. На ускорение до «сотни» у «поднебесной» модели уходит 5,4 секунды.

Кузов Exlantix ET8 вытянут в длину на 5200 мм при расстоянии между осями 3120 мм. Предусмотрены 21-дюймовые колеса и адаптивная подвеска. Россиянам предложат версии только с шестиместным салоном. «Мультимедийка» может похвастать 30-дюймовым экраном с разрешением 6К, а также 17,3-дюймовым потолочным дисплеем и набором из 23 динамиков с сабвуфером Плюс термобокс и онлайн-сервисы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на российском рынке появится кроссовер Esteo MX.