Российские продажи подключаемых гибридных авто взлетели на 125%

С января по май в нашей стране удалось реализовать 24,6 тыс. подключаемых гибридов. Речь идет об автомобилях, оснащенных последовательными и параллельными системами — PHEV и EREV. По сравнению с пятью аналогичными месяцами прошлого года, спрос подскочил на 125%.

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, чемпионский титул среди брендов принадлежит китайскому Voyah, сумевшему пристроить 6407 своих авто. Локомотивом продаж считается кроссовер Free, собранный в России. С начала года и до наступления лета своих владельцев нашли 5102 таких SUV.

На второй строчке расположился Geely, поскольку россияне приобрели 4100 машин с шильдиком соответствующего производителя. Из шоурумов официальных дилеров уехало 2713 кроссоверов EX5 EM-i. Но в то же время наши соотечественники охотно брали Galaxy Starship 7, доступный исключительно по параллельному импорту. Дело дошло до 1195 пристроенных экземпляров.

Остается сказать, что тройку лидеров замкнула российская марка Evolute. Ее гибриды разошлись тиражом 3405 штук. Все они являются одной-единственной моделью под названием i-Space.