Эксперт Мотрич объяснила, почему не стоит опасаться современных турбомоторов

Многие автомобилисты до сих пор обходят стороной машины с турбированными двигателями, опасаясь их ненадежности и дорогого ремонта. Однако эти страхи тянутся из прошлого: современные агрегаты при грамотном уходе служат ничуть не меньше атмосферных.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала руководитель направления маркетинг сервиса АГ «Авилон» Анастасия Мотрич. И уточнила, что недоверие к турбомоторам сохраняется скорее по инерции. Первые поколения таких двигателей действительно были чувствительнее к условиям эксплуатации и не всегда могли похвастать выдающимся ресурсом. Но с тех пор многое изменилось: улучшились материалы, системы смазки и охлаждения, а технологии непосредственного впрыска и управления наддувом шагнули далеко вперед.

Широкое распространение малолитражных турбомоторов продиктовано в том числе экологическими нормами. Такой агрегат проще сделать более чистым: при скромном рабочем объеме он обеспечивает достойную мощность и тягу, а при спокойной манере езды помогает экономить горючее и сокращать выбросы. Главный козырь — высокая отдача с низких оборотов, дающая уверенную динамику и на городской улице, и на загородной магистрали.

Минусы, безусловно, присутствуют. Турбомотор сложнее устроен, он работает при более высоких температурах и нагрузках, а потому предъявляет повышенные требования к качеству масла, топлива, состоянию системы охлаждения и регулярности обслуживания. Ремонт отдельных компонентов может обойтись дороже, чем у простого атмосферника.

Однако называть современные турбодвигатели ненадежными некорректно. Их долголетие во многом определяет дисциплина владельца: используются ли рекомендованные расходные материалы, соблюдаются ли сроки ТО, проводится ли диагностика по требованиям завода.

— Поэтому турбомотора не нужно бояться — его нужно правильно обслуживать. Это современный и эффективный агрегат, который при соблюдении заводского регламента и аккуратной эксплуатации способен долго работать без серьезных проблем, — подытожила эксперт.