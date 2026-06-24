Для России презентовали кроссовер Tenet Plus L4

Новая отечественная марка Tenet Plus официально представила для российского рынка кроссовер L4. Речь идет о компактной модели, которая является второй по счету в линейке производителя после L6. Начало продаж запланировано на третий квартал 2026 года.

Он стал второй моделью бренда

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», Tenet Plus L4 предназначен для россиян, предпочитающих стильные, практичные, но небольшие автомобили, ориентированные на повседневные городские поездки.

«Четверку» легко узнать снаружи по оптике, напоминающей взгляд дикой кошки. Еще один характерный элемент — «бриллиантовый узор» крупной радиаторной решетки. Нижнюю часть кузова опоясывает контрастная защитная накладка. Образ завершают панорамная крыша и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с двухцветным рисунком.

Официальные технические характеристики для РФ производители обещают опубликовать позже, но китайский донор новинки Lepas L4 уже продается в ЮАР. Там кроссовер получил ведущую переднюю ось, 1,5-литровый бензиновый турбомотор и 6-скоростную роботизированную коробку передач. Габариты — 4406х1820х1635 мм при колесной базе 2700 мм. Производство российской версии наладят на одном из заводов группы «АГР».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России дебютировал кроссовер Tenet Plus L6.