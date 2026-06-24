Россиянам раскрыли оснащение габаритного кроссовера Jeland J8

Полноразмерному J8 отведена роль третьей модели новоиспеченной российской марки Jeland. Кроссовер представляет собой одноименный перелицованный SUV с шильдиком Jaecoo. Сборка налажена на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге, предприятие расположено в Шушарах. Цены пока неизвестны, как и сроки начала продаж.

Он станет самым крупным в линейке бренда

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», «восьмерка» получит 249-сильный бензиновый турбомотор объемом 2,0 л, работающий в паре с 7-скоростным преселективом. Можно рассчитывать на полный привод, семь ездовых режимов и адаптивную подвеску.

На отделку салона пошла натуральная кожа. Климат-контроль обслуживает две зоны, имеется полный зимний пакет и даже ароматизация воздуха. Кресла оборудованы встроенной вентиляцией и массажером, переднее пассажирское дополнено оттоманкой.

Одним из главных акцентов интерьера считается сдвоенный 24,6-дюймовый дисплей. Предусмотрена «музыка» с 14 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Безопасность обеспечивают десяток «эйрбегов», камеры кругового обзора на 540 градусов и пачка «умных» водительских ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о ценах и комплектациях Jeland J7 для России.