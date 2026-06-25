Утильсбор 2026: ставки, таблица, расчёт, льготы и кто может не платить

Утилизационный сбор — это обязательный платёж, который государство взимает с отечественных автопроизводителей, импортёров и граждан, которые ввозят транспортные средства из-за рубежа. По сути, это авансовый взнос за будущую утилизацию машины, но на практике он выполняет совсем другую функцию. С 1 декабря 2025 года в России действуют новые правила расчета утильсбора, а с 1 апреля 2026-го— закрыта и «обходная схема» при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС. Все подробности — в гайде портала «АвтоВзгляд».

Всё, что нужно знать, заказывая авто из-за границы

С 2012 года, когда утильсбор был введён, он стал мощным регулятором автомобильного рынка. Государство использует его как барьер для импорта подержанных иномарок, защищая отечественного производителя. Чем мощнее и старше автомобиль, тем выше плата — и это не случайно. В 2026 году правила снова изменились, и теперь даже владельцы многих недорогих ТС могут столкнуться с суммами, сопоставимыми с ценой самого авто.

ЧТО ТАКОЕ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Официальное назначение утилизационного сбора — финансирование безопасной утилизации автомобилей, которые вышли из эксплуатации. По задумке, деньги должны идти на строительство перерабатывающих мощностей, утилизацию аккумуляторов, масел и других опасных отходов. Однако реальная роль сбора гораздо шире.

С момента введения он стал главным инструментом протекционизма. Высокие ставки делают невыгодным ввоз старых и мощных иномарок, а для многих новых моделей импорт становится экономически бессмысленным. Таким образом, государство стимулирует спрос на автомобили, произведённые в России или в странах ЕАЭС, где сбор уже уплачен в составе цены.

Кто и когда платит утильсбор

Уплачивают утильсбор в двух случаях:

При ввозе автомобиля на территорию РФ физическим или юридическим лицом. Плательщиком выступает декларант — тот, кто растаможивает машину.

При производстве транспортных средств в России. В этом случае сбор включается в цену автомобиля, и его уплачивает завод-изготовитель.

Для физических лиц главный сценарий — ввоз автомобиля для личного пользования. Именно здесь действуют особые льготные условия, о которых мы подробно расскажем ниже.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В УТИЛЬСБОРЕ В 2026 ГОДУ

Главная новация 2026 года — привязка ставок к мощности двигателя, а не только к объёму и возрасту, как было раньше. Теперь законодатель чётко разделил автомобили на две категории:

с двигателем внутреннего сгорания мощностью до 160 л.с. включительно

с двигателем мощностью свыше 160 л.с.

Для электромобилей и гибридных автомобилей, использующих электрическую тягу в качестве основной, порог установлен на уровне 80 л.с. (в пересчёте на эквивалентную мощность электродвигателя).

Это принципиальное изменение, поскольку теперь даже относительно скромные по объёму, но высокофорсированные моторы могут попасть в категорию с «коммерческими» ставками.

Важные даты

С 1 января 2026 года вступили в силу новые ставки и коэффициенты. Основные правила, установленные этим постановлением, действуют по настоящее время.

С 1 апреля 2026 года внесли уточнения в порядок расчёта для некоторых категорий транспортных средств. В частности, скорректировали методику определения эквивалентной мощности для электромобилей и гибридов с комбинированной силовой установкой. Однако базовые ставки и пороговые значения, которые мы рассматриваем, остались неизменными.

СТАВКИ УТИЛЬСБОРА В 2026 ГОДУ

Чтобы понять, сколько придётся заплатить, нужно разобраться с двумя понятиями: базовая ставка и повышающий коэффициент.

Базовая ставка — это фиксированная сумма, от которой считается сбор. Для легковых автомобилей категории M1 она составляет 20 000 рублей.

Итоговая сумма = базовая ставка x повышающий коэффициент

Именно в коэффициентах и кроется вся разница между льготным и коммерческим ввозом.

Льготные ставки для физических лиц (личное пользование)

Если вы ввозите автомобиль для себя, а не для продажи, вы имеете право на льготный утильсбор при соблюдении трёх условий:

Мощность двигателя внутреннего сгорания — не более 160 л.с. (для электро/гибридов — не более 80 л.с.)

В течение 12 месяцев с момента регистрации автомобиль нельзя продавать

Не более одного автомобиля в год на одно физическое лицо

При выполнении этих условий применяются минимальные коэффициенты:

для нового автомобиля (возраст до 3 лет) коэффициент составляет 0,17, что даёт итоговую сумму 3 400 рублей

(возраст до 3 лет) коэффициент составляет 0,17, что даёт итоговую сумму 3 400 рублей для автомобиля старше 3 лет коэффициент равен 0,26, итоговая сумма — 5 200 рублей

Это единственные случаи, когда утильсбор 2026 для физических лиц составляет разумные деньги. Если мощность превышает 160 л.с. (или 80 л.с. для электро/гибридов), льготные ставки не применяются — даже при ввозе для личного пользования.

«Коммерческие» ставки — для авто мощнее 160 л.с.

Для автомобилей, мощность которых превышает пороговые значения, применяются повышающие коэффициенты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти коэффициенты многократно выше. Приведём их в виде перечня в зависимости от объёма двигателя:

Для электромобилей и гибридов независимо от объёма ДВС (при его отсутствии) — коэффициент 15,73 (314 600 ₽).

Обратите внимание: эти ставки действуют вне зависимости от того, для личного пользования или для продажи ввозится автомобиль, если превышен порог мощности.

ПОЧЕМУ ПОРОГ 160 Л.С. — ГЛАВНАЯ БОЛЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Новый принцип расчёта утильсбора по мощности двигателя больнее всего ударил по сегменту «среднего класса». Если раньше владелец автомобиля с мотором 2.0 литра и мощностью, скажем, 190 л.с. платил умеренный сбор как за личное авто, то теперь он автоматически переходит в «коммерческую» категорию.

Это означает, что при ввозе, например, популярного седана бизнес-класса или мощного кроссовера сумма сбора может составить от 114 тысяч до почти 1,5 млн рублей. Это сопоставимо с ценой самого автомобиля на вторичном рынке, и многие покупатели просто отказываются от таких машин.

Логика законодателя понятна: стимулировать приобретение маломощных автомобилей, произведённых в России, и ограничить импорт мощных и дорогих иномарок. Однако для потребителя это означает резкое удорожание ввоза автомобилей, которые ещё вчера считались обычными.

КАК РАССЧИТАТЬ УТИЛЬСБОР: ФОРМУЛА И ПРИМЕРЫ

Формула, как уже сказано, простая:

Сумма сбора = базовая ставка (20 000 ₽) x повышающий коэффициент

Разберём на конкретных примерах, как рассчитать утильсбор для популярных моделей.

Пример 1. Новый автомобиль с двигателем до 160 л.с.

Модель: седан с двигателем 1.6 л, мощность 150 л.с., возраст — новый (до 3 лет).

Мощность не превышает 160 л.с., ввоз для личного пользования, автомобиль один в год. Применяем льготный коэффициент 0,17.

Расчёт: 20 000 x 0,17 = 3 400 рублей.

Пример 2. Автомобиль старше 3 лет с двигателем до 160 л.с.

Модель: хэтчбек 2019 года, двигатель 1.8 л, мощность 140 л.с.

Мощность в пределах нормы, возраст более 3 лет. Применяем коэффициент 0,26.

Расчёт: 20 000 x 0,26 = 5 200 рублей.

Пример 3. Новый автомобиль с двигателем свыше 160 л.с. (объём до 2000 см³)

Модель: кроссовер с двигателем 2.0 л, мощность 180 л.с., новый.

Мощность превышает порог. Льготы не применяются, даже если вы ввозите авто для себя. Для нового автомобиля с объёмом двигателя от 1000 до 2000 см³ применяется коэффициент 5,73.

Расчёт: 20 000 x 5,73 = 114 600 рублей.

Пример 4. Электромобиль с мощностью более 80 л.с.

Модель: электрокар с эквивалентной мощностью 120 л.с., новый.

Превышен порог для электромобилей (80 л.с.). Применяется коэффициент 15,73 (это ставка для электромобилей независимо от объёма ДВС, поскольку ДВС отсутствует).

Расчёт: 20 000 x 15,73 = 314 600 рублей.

Пример 5. Автомобиль с двигателем от 3000 до 3500 см³

Модель: внедорожник с двигателем 3.0 л, мощность 250 л.с., возраст 5 лет.

Мощность заведомо превышает порог. Применяем коэффициент для объёма от 3000 до 3500 см³ — 44,06.

Расчёт: 20 000 x 44,06 = 881 200 рублей.

КТО ПЛАТИТ УТИЛЬСБОР, А КТО ОСВОБОЖДЁН

По общему правилу, плательщиками утилизационного сбора являются:

лица, которые ввозят автомобили на территорию РФ (декларанты)

производители автомобилей в России

покупатели автомобилей, если сбор не был уплачен предыдущим владельцем или производителем

Для физических лиц обязанность по уплате возникает при растаможке ввозимого автомобиля. Без уплаты сбора таможня не выдаст паспорт транспортного средства (ПТС), а значит, поставить авто на учёт в ГИБДД будет невозможно.

Освобождение от уплаты

Закон предусматривает случаи, когда сбор не уплачивается. Это не льготы в прямом смысле, а исключения из правил. Освобождение от сбора предоставляется для:

автомобилей, которые были выпущены в обращение на территории РФ до 1 сентября 2012 года (сбор тогда ещё не действовал)

автомобилей, ввозимых в качестве гуманитарной помощи

автомобилей, принадлежащих дипломатическим представительствам

транспортных средств, которые ввозятся для временного ввоза (до 1 года) без права отчуждения

Важно: физические лица, ввозящие автомобиль для личного пользования, не освобождаются от уплаты сбора автоматически. Они просто имеют право на пониженные коэффициенты при соблюдении условий, описанных выше.

ЛЬГОТЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ В 2026 ГОДУ

В 2026 году правительство сохранило ряд льготных категорий, но важно понимать: многие из них, о которых пишут в СМИ, пока не приняты. Рассмотрим, что реально действует, а что — только в проектах.

Для физических лиц при ввозе для личного пользования (действует)

Это базовая льгота, описанная в разделе 3.1: мощность до 160 л.с. (80 л.с. для электро), не более одного авто в год, запрет продажи в течение года. Коэффициенты 0,17 и 0,26 — действуют безусловно.

Для многодетных семей (пока не утверждено)

В СМИ и соцсетях активно обсуждается законопроект, который предлагает разрешить многодетным семьям (с тремя и более детьми) ввозить один автомобиль в два года с применением льготного коэффициента независимо от мощности. Однако на сегодняшний день этот закон не принят. Поэтому при ввозе автомобиля многодетные семьи обязаны платить сбор на общих основаниях — либо по льготной ставке (если мощность до 160 л.с.), либо по коммерческим коэффициентам.

Для участников СВО (пока не утверждено)

Аналогичная ситуация с участниками специальной военной операции. В правительстве и парламенте неоднократно звучали предложения освободить участников СВО и членов их семей от уплаты утильсбора при ввозе автомобиля для личного пользования либо предоставить им пониженные коэффициенты вне зависимости от мощности. Однако на данный момент никаких нормативных актов по этому вопросу не принято.

Участники СВО на общих основаниях обязаны уплачивать сбор в полном объёме. Исключение — если они подпадают под общие льготные условия (мощность до 160 л.с., один авто в год и т.д.). Любые слухи о «списании» сбора для этой категории пока остаются лишь обещаниями.

Электромобили и гибриды (действует)

Для электромобилей и гибридов с эквивалентной мощностью до 80 л.с. действуют те же льготные коэффициенты, что и для обычных автомобилей до 160 л.с.: 0,17 для новых и 0,26 для старше 3 лет. Это закреплено в постановлении Правительства и действует безусловно. Если мощность превышает 80 л.с., применяется коэффициент 15,73 (314 600 рублей).

Для гибридов с комбинированной силовой установкой (ДВС + электромотор) мощность определяется суммарно по обоим двигателям. Например, если ДВС выдаёт 100 л.с., а электромотор — 50 л.с., суммарная мощность составляет 150 л.с. Это уже превышает порог для электро (80 л.с.), так что льгота не применяется.

Ретро-автомобили старше 30 лет (действует)

Для ретро-автомобилей старше 30 лет, которые ввозятся как культурные ценности или для участия в выставках, установлено освобождение от уплаты сбора. Однако требуется подтверждения статуса ретро-автомобиля через экспертизу и специальное разрешение. Если машина ввозится для обычного использования, льгота не применяется, и расчёт идёт по общим правилам с учётом возраста и объёма двигателя.

Прочие категории (действует)

Помимо прочих, как уже было сказано, от уплаты утилизационного сбора сегодня освобождены беженцы, участники госпрограмм переселения, а также дипломатические представительства, консульства и сотрудники, которые пользуются привилегиями и иммунитетами по нормам международного права.

КАК ЗАКОННО НЕ ПЛАТИТЬ ИЛИ СНИЗИТЬ УТИЛЬСБОР

Это самый частый вопрос. Подчеркнём сразу: законных способов полностью избежать уплаты сбора, если вы не попадаете в категории освобождения, нет. Однако есть легальные варианты снизить сумму.

Соблюдайте условия для льготного коэффициента

Самый надёжный способ — выбрать автомобиль с двигателем до 160 л.с. (или до 80 л.с. для электро) и ввозить его для личного пользования, не продавая в течение года. Тогда сумма будет минимальной — 3 400-5 200 рублей.

Не превышайте лимит в один автомобиль в год

Если вы ввезли один автомобиль с льготой в текущем году, второй уже не сможет претендовать на пониженный коэффициент. Придётся платить по коммерческим ставкам. Планируйте покупки заранее.

Оформляйте ввоз через таможенного представителя

Таможенный брокер или автоюрист поможет правильно заполнить декларацию, подтвердить целевое использование и мощность двигателя. Ошибки в документах могут лишить вас права на льготу.

Частые заблуждения

«Если оформить автомобиль на родственника, можно ввезти несколько машин с льготой». Реально: каждый человек может ввезти не более одного авто в год. Проверка идёт по паспортным данным.

«Можно перепродать авто через год, вернув часть сбора». Нет, сбор не возвращается. Условие о запрете продажи в течение года — это требование для получения льготы, а не обязательство вернуть деньги.

«Если мощность слегка превышает 160 л.с., можно „перепрошить“ ЭБУ и снизить мощность». Это незаконно и влечёт уголовную ответственность за подделку документов. Таможня проверяет мощность по заводским данным, указанным в ПТС или свидетельстве о регистрации.

КОГДА И КАК ОПЛАТИТЬ УТИЛЬСБОР

Уплата производится до подачи декларации на автомобиль или одновременно с ней. Для физических лиц, ввозящих автомобиль для личного пользования, оплата осуществляется через таможенные органы — либо наличными в кассе, либо безналичным переводом.

Если вы растаможиваете автомобиль самостоятельно через ФТС, сбор нужно оплатить до выпуска товара. Без подтверждения уплаты таможня не оформит ПТС.

Срок уплаты не более 15 дней с момента предъявления автомобиля таможенному органу. Если за это время не оплатить, начнут начисляться пени и штрафы.

Реквизиты и способы оплаты

Реквизиты для оплаты утильсбора зависят от таможни, где проводится оформление. Конкретные счета и КБК нужно запрашивать в своём таможенном органе. Как правило, это делается через личный кабинет на сайте ФТС или через портал Госуслуг, где есть раздел «Уплата таможенных платежей».

Для безналичного перевода потребуется:

ИНН и КПП таможни

расчётный счёт

КБК (код бюджетной классификации) — для утильсбора он единый по всей стране, но лучше уточнить на месте

После оплаты вы получаете платёжное поручение с отметкой банка, которое прикладываете к таможенной декларации.

ПОВЫШЕНИЕ И ИНДЕКСАЦИЯ УТИЛЬСБОРА: ЧЕГО ЖДАТЬ

В России действует утвержденный график планомерной индексации утилизационного сбора, который предусматривает постепенные повышения ставок до 2030 года.

Плавное повышение коэффициентов для автомобилей с объёмом двигателя свыше 2000 см³. Это стимулирует переход на малолитражки и электромобили.

Возможное расширение льгот для семей и участников СВО — эти категории активно лоббируют в Госдуме.

Введение дифференциации по экологическому классу: чем выше Евро-стандарт, тем ниже коэффициент. Пока это обсуждается, но может быть принято до конца 2026 года.

Отмены сбора в ближайшие годы не ожидается. Напротив, он становится ключевым фискальным инструментом в автопроме.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПРО УТИЛЬСБОР В 2026 ГОДУ

Сколько составляет утильсбор в 2026 году?

Сумма зависит от мощности, возраста и цели ввоза. Минимум — 3 400 рублей (новый автомобиль до 160 л.с. для личного пользования). Максимум — свыше 1,3 миллиона рублей для мощных внедорожников с большим объёмом двигателя.

Чем отличаются правила с 1 января и с 1 апреля 2026?

С 1 января вступили в силу новые коэффициенты и пороговые значения мощности. С 1 апреля уточнён расчёт для электромобилей и гибридов, а также скорректированы некоторые технические детали для отдельных категорий. Базовые ставки и основные коэффициенты не изменились.

Как рассчитать утильсбор на калькуляторе?

Можно использовать онлайн-калькуляторы на сайтах автошкол, таможенных брокеров или на официальных ресурсах. Однако в статье мы привели формулу и примеры — вы можете рассчитать утильсбор сами, подставив свои данные в формулу: базовая ставка (20 000 ₽) x коэффициент. Главное — правильно определить свой коэффициент по таблице утильсбора (в перечне выше) и убедиться, что вы попадаете под льготу.

Отменят ли утильсбор в России?

Нет. Отмена не обсуждается даже в отдалённой перспективе. Сбор — важный источник дохода бюджета и инструмент защиты автопрома. Он будет только корректироваться: ставки повышаться, условия ужесточаться или, наоборот, расширяться льготы для социально значимых категорий.

Как не платить утильсбор законно?

Полностью не платить можно только в случаях, перечисленных в разделе об освобождении (дипломатические авто, ретро-автомобили с особым статусом и т.д.). Для физических лиц — только при ввозе для личного пользования с соблюдением всех условий и при мощности до 160 л.с. (до 80 л.с. для электро). Во всех остальных случаях уплата обязательна.

РЕЗЮМЕ

Утильсбор 2026 — это не просто экологический сбор, а сложный фискальный механизм, который напрямую влияет на стоимость ввоза автомобиля. Новые правила с привязкой к мощности двигателя резко увеличили платежи для автомобилей свыше 160 л.с. (или 80 л.с. для электромобилей), сделав их ввоз нерентабельным для частных лиц без специальных льгот.

Чтобы не переплачивать, внимательно проверяйте мощность вашего автомобиля в документах, планируйте ввоз с учётом годового лимита и консультируйтесь с таможенными брокерами. Помните, что растаможка, постановка на учёт, ОСАГО и транспортный налог — это отдельные расходы, которые идут сверх утильсбора.

Если вы планируете ввозить автомобиль мощнее 160 л.с., готовьтесь к существенным затратам — в некоторых случаях они могут превысить стоимость самого авто. Для большинства частных лиц оптимальным остаётся выбор маломощных автомобилей с двигателем до 160 л.с. — тогда расходы на сбор будут минимальными, а процедура — максимально простой.

* Материал подготовлен на основе постановлений Правительства РФ и разъяснений таможенных органов. Все цифры актуальны по состоянию на дату публикации. Для точного расчёта в вашей конкретной ситуации рекомендуется обратиться к таможенному брокеру или автоюристу.