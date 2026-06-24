Раскрыта цена нового Li Auto L8, который приедет в Россию

Китайский концерн Li Auto (Lixiang) открыл на местном рынке продажи гибридного кроссовера L8 второго поколения. Новинка лишилась третьего ряда сидений, но получила две богатые комплектации. В пересчете на наши деньги за SUV просят 4,06 — 4,72 млн рублей. До России «восьмерка» должна добраться до конца года.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», пятиместная конфигурация салона считается ключевой особенностью «второго» Li Auto L8. Производители пожертвовали дополнительными креслами, чтобы автомобиль не конкурировал с более габаритным родственником L9. В итоге задние пассажиры «восьмерки» получили больше свободного пространства. Еще на просторность повлиял более длинный кузов, вытянутый до 5135 мм при колесной базе 3045 мм. Багажник вмещает от 820 до 2388 литров.

Отметим, что все посадочные места оснащены встроенной вентиляцией и массажерами. «Мультимейдика» с 27 динамиками обзавелась 29-дюймовым экраном, а в потолок вмотирован 21-дюймовый. В топе софт будет шустрее за счет более мощного процессора, плюс можно рассчитывать на уникальную отделку.

За движение отвечает 571-сильная установка, состоящая из обычного ДВС объемом 1,5 л и двух электрических двигателей. Предусмотрена батарея емкостью 72,7 кВт⋅ч, общий запас хода достигает 1670 км. В режиме «электрички» удастся проехать 430 км. Уже в «базе» установлены пневмоподвеска и подруливающая задняя ось.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Li Auto начал сертификацию нового L8 в России.