В России опять подрос средний размер автокредита

Согласно итогам последнего месяца минувшей весны, средняя сумма кредита на покупку машины в России снова увеличилась. На сей раз дело дошло до 1,54 млн рублей. По отношению к прошлому году цифры поднялись вверх на 20,5%.

Такой статистикой поделилось Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Если верить выкладкам экспертов, по сравнению с апрелем размер займа на легковушку вырос на 3,4%. В середине весны речь шла о 1,49 млн рублей, а мартовский результат составлял 1,52 млн «целковых». С учетом незначительности колебаний, начиная с сентября прошлого года, аналитики констатировали, что показатели по автокредитам стабилизировались.

Самые большие займы на «железного коня» пришлись на столицу, где планка достигла 2,06 млн рублей. В Московской области зафиксировали 1,86 млн, а в Северной столице — 1,81 млн. Слегка отстает Ленинградская область с 1,66 млн «деревянных».

В то же время Первопрестольная заняла вторую строчку по положительной динамике. В годовом выражении наблюдается прибавка на 24,1%. Вперед смогла вырваться Тульская область, вышедшая в плюс на 27,7%. Также в топ-3 включен Татарстан, подтянувшийся на 23,1%.