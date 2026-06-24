С российского рынка ушли два автомобиля Exeed

Китайская марка Exeed прекратила продажи сразу двух моделей в нашей стране. Нас покинули кроссоверы LX и TXL.

Оба вышеупомянутых SUV исчезли с официального русскоязычного сайта производителя. В базовом исполнении компактный LX стоил от 2 790 000 рублей. В свою очередь, среднеразмерный TXL обходился минимум в 3 600 000 «деревянных».

Младший паркетник LX оснащался турбомоторами объемом 1,5 и 1,6 л, выдающими 147 и 150 л.с. Передачи переключали вариатор и 7-скоростной преселектив. В последнем случае привод мог быть не только передним, но и полным.

Моторная гамма старшего TXL состояла из 1,6-литровых и двухлитровых наддувных агрегатов, чья отдача доходила до 186 и 197 л.с. В роли трансмиссии выступали «робот» на семь ступеней и 8-диазонный «автомат». Прилагалась «умная» система 4х4.

Сейчас линейка Exeed на отечественном рынке сократилась до двух представителей. Покупателям доступны только флагманские паркетники RX и VX. Первый оценивается в 3 990 000 рублей, а за второй просят от 4 930 000 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что торговлей перелицованными Exeed в России занялся новоиспеченный отечественный бренд Esteo.