Дизельный внедорожник 212 T01 прошел сертификацию в России

Китайский рамный внедорожник 212 T01, оснащенный дизельным мотором, успешно сертифицировали для отечественного рынка. Первые экземпляры появятся в салонах российских дилеров в начале третьего квартала 2026 года.

Об этом сообщает компания «Кайхэ автомобильная группа», представляющая интересы бренда 212 в нашей стране. Уточняется, что для упомянутого проходимца уже оформили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Полученный документ является ключом к легальным массовым продажам новинки на территории РФ.

Помимо рамной конструкции и зависимой пружинной многорычажной подвески, T01 имеет продольное расположение двигателя, как обычно и бывает у его одноклассников. За движение отвечает 166-сильный агрегат объемом 2,0 л, питающийся «соляркой». Можно рассчитывать на тягу в 410 Нм.

Передачи переключает 8-диапазонный «автомат» от ZF. Предусмотрен жестко подключаемый полный привод. На борту «китайца» установлена раздаточная коробка BorgWarner с понижающим рядом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что BAW готовит к выходу на российский рынок гибридный 212 T02.