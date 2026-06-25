LADA Iskra SW получила новую версию и стала доступнее

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», появление новой версии «Искры» является ответом волжского автогиганта на запрос рынка. По задумке производителей, связка 1,6-литрового «атмосферника» и 6-скоростной «механики» даст универсалу возможность увереннее преодолевать сложные маршруты. Прежде с таким мотором сочетался только вариатор.
С тремя педалями Lada Iskra SW может похвастать лучшей динамикой, теперь универсал должен ускоряться до «сотни» за 12,7 секунды вместо 13,9. Максимальная скорость ограничена отметкой 174 км/ч. В смешанном цикле будет расходоваться 7,8 л бензина на привычные 100 км пробега.
За исключением коробки передач, посвежевшая «Искра» отличается от предшественника снаружи — штампованными колесными дисками. В список бортового оборудования включены два фронтальных «эйрбега», круиз-контроль, «музыка» и обогрев первого ряда сидений.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что LADA Granta обзаведется расширенным оснащением.