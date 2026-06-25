На российском рынке рухнули продажи автомобилей Livan

Согласно итогам последнего месяца минувшей весны, в нашей стране удалось пристроить всего четыре десятка автомобилей с шильдиком китайской марки Livan (одна из «дочек» автогиганта Geely). Причем номера россияне повесили только на два не слишком популярных седана с индексом S6 Pro.

Актуальной статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на данные компании «Автостат Инфо». Согласно подсчетам аналитиков, с начала текущего года Livan реализовал на территории России всего-навсего 251 легковушку. Уточняется, что на уже упомянутые четырехдверки пришлось 15 из них.

Спрос на переднеприводные кроссоверы марки оказался более ощутимым, два SUV пробили барьер в сотню экземпляров. В частности, из дилерских шоурумов уехало 107 паркетников X3 Pro и 126 «вседорожников» X6 Pro. Первый представитель бренда относится к B-классу, а второй играет в сегменте C.

На сегодняшний день модельный ряд Livan в РФ как раз и состоит из трех упомянутых моделей: S6 Pro, X3 Pro и X6 Pro. Последние несколько лет автопроизводитель утверждал, что изучает возможности локализации производства своих автомобилей в России, но до отечественного конвейера дело так и не дошло, о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».