На российском рынке рухнули продажи автомобилей Livan

Актуальной статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на данные компании «Автостат Инфо». Согласно подсчетам аналитиков, с начала текущего года Livan реализовал на территории России всего-навсего 251 легковушку. Уточняется, что на уже упомянутые четырехдверки пришлось 15 из них.
Спрос на переднеприводные кроссоверы марки оказался более ощутимым, два SUV пробили барьер в сотню экземпляров. В частности, из дилерских шоурумов уехало 107 паркетников X3 Pro и 126 «вседорожников» X6 Pro. Первый представитель бренда относится к B-классу, а второй играет в сегменте C.
На сегодняшний день модельный ряд Livan в РФ как раз и состоит из трех упомянутых моделей: S6 Pro, X3 Pro и X6 Pro. Последние несколько лет автопроизводитель утверждал, что изучает возможности локализации производства своих автомобилей в России, но до отечественного конвейера дело так и не дошло, о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».