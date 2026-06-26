За что боролись: почему «руль в бардачке» пользуется у россиян большим спросом, чем LADA

За первые пять месяцев 2026- го года главный отечественный автозавод, флагман российского автопрома сумел на родном и самом комфортном для себя рынке реализовать около 123 500 новых машин, что дает повод для оптимистичного прогноза в 250 000 реализованных ТС по итогам года. Однако есть в России организация, которая куда увереннее штампует ПТС: это таможня в Приморье. Как так вышло, и почему новое и родное проигрывает старому и чужому, размышляет портал «АвтоВзгляд».

По итогам января-мая текущего года в Россию через одну только дальневосточную таможню физические лица привезли 152 410 подержанных автомобилей. Новые, как известно, физлица не возят, не благоприятствует тому государственный побор. Более 90% или 138 00 — «божественная» Япония, остальное — Корея и Китай. «Праворучек» продали больше, чем новых «Жигулей»!

Понимаете теперь, почему у нас снова пошли разговоры о необходимости немедленно запретить неэкологичный, недемократичный, демографически разрушительный, непатриотичный «правый руль»? Потому что каждый второй клиент «нашепрома» пройдя сквозь сеть запретов и сборов, «выбрал быть счастливым» (с). Подержанная, с неправильно расположенной «баранкой», неудобная в эксплуатации, сложная в поиске запчастей «японка» оказалась все равно привлекательнее новой «Лады». Почему?

Причин тому, как видится, несколько. И первая из них — деньги: крепкий рубль сделал приобретение японской «вторички» еще привлекательнее, классный вариант уже можно подыскать за сумму до миллиона рублей. Что же выбрать: слегка поезженную в Японии «Тойоту» или новенькую «Гранту»? В Приморье, Сибири и многих других регионах этот вопрос не стоит. Да он и в Москве-то уже не сильно поднимается: хоть в багажнике будет руль — Toyota есть Toyota. Да и чинить ее проще, быстрее а, зачастую — и дешевле.

Вторая причина феноменального спада интереса к отечественным маркам — недоверие. Уж больно много было сделано маркетинговых и технологических ошибок, сказано лишних слов, вы понимаете, о чем речь, и пройдено необдуманных шагов. Народ у нас не злопамятный, но все и каждый знает, кто в действительности стоит за введением утильсбора, который, по невероятному стечению обстоятельств, привел к обратному эффекту: к подорожанию «Жигулей», а не подержанного импорта.

Третий пункт — историческая память: большинство отечественных водителей помнит LADA Vesta за 600 000 рублей, за 750 000 рублей и даже Vesta Sport за немыслимый, как тогда казалось, миллион! Сейчас «Веста» стоит два миллиона, а «спорт» — 2,5 млн. Стала ли машина в два раза лучше, а ее покупатель вдвое богаче? Отнюдь.

Более того, стремительный рост цен размыл железный электорат адептов отечественных машин: форумы пестрят переходами из клана автопатриотов в новый белорусско-китайский автоклуб. Да и калужское творчество не отстает. Но больше всего преданных фанатов ушло как раз к «правому рулю». Дилемма: как же вернуть их расположение — сделать свои машины дешевле и лучше или запретить «японский привоз»?