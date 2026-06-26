Эксперт Коган: китайские автобренды ждёт в России большая чистка

Российский авторынок переживает нашествие китайских марок. Если раньше покупатель мог припомнить два-три названия, то теперь счет идет на десятки, и это изобилие парадоксальным образом грозит масштабной чисткой уже в ближайшие годы.

Основатель компании «ВсеИзКитая» и председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган рассказал «Российской газете», что главная угроза для китайских производителей исходит не от европейских или японских конкурентов, а от соотечественников. Ситуация напоминает бурный рост авторынка внутри Китая 10-15 лет назад, когда десятки компаний активно развивались, но позже большинство было поглощено гигантами или закрылось.

Присутствие бренда на чужой территории требует огромных затрат. Недостаточно привезти машины и открыть пару дилерских центров — нужны склады запчастей, персонал, гарантийное обслуживание и регулярное обновление модельного ряда. Для небольших производителей такие расходы становятся неподъемными при скромных продажах. К тому же многие марки предлагают одинаковые кроссоверы на общих платформах, и когда десяток компаний бьется за одного покупателя, рынок неизбежно отсеивает слабейших.

Особенно уязвимы бренды с одной-двумя моделями. Любая ошибка в позиционировании способна обрушить продажи, а компенсировать провал нечем. Добавим сюда недоверие потребителей, уже обжигавшихся на уходе марок из страны — теперь клиенты смотрят не только на ценник, но и на устойчивость производителя. Давление усиливает государственный курс на локализацию, требующий вложений в сборочные площадки. Не каждая компания готова нести такие расходы ради скромной доли рынка.

Речь не идет о массовом исходе китайского автопрома из России. Изменится структура: вместо россыпи мелких брендов основную долю продаж начнут контролировать несколько крупнейших игроков. И победят те, кто выстроит долгосрочные отношения с покупателями, докажет финансовую устойчивость, а также обеспечит надежный сервис, говорит эксперт.