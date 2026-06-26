Esteo запустит в России продажи внедорожников V-серии

Новый отечественный бренд Esteo анонсировал для России широкую премиальную линейку внедорожников V-серии. Они получат гибридные силовые установки и не будут бояться дальних перегонов, а также экстремальных температур.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», на рынке появятся последовательные гибриды, чей автономный пробег превысит 800 км. То есть новинки не будут жестко привязаны к электрозарядной инфраструктуре. V-серия рассчитана на автомобилистов, увлекающихся путешествиями, спортом и инновациями, как говорят сами представители компании.

Первенцем семейства станет последовательный гибрид Esteo V27, относящийся к сегменту E-SUV. По словам производителей, модель сочетает в себе практичность, надежность и энергоэффективность, плюс приспособленность к различным дорожным условиям.

«Двадцать седьмой» может похвастать брутальным силуэтом, оптикой круглой формы и массивной радиаторной решеткой с квадратными колесными арками. Производство наладят на одном из заводов холдинга «АГР», сроки начала продаж обещают раскрыть в ближайшем будущем. Судя по всему, у нас локализуют выпуск китайского iCaur V27, о котором ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».