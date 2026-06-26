Haval презентовал флагманский внедорожник H10

Китайский концерн Haval, давно представленный в нашей стране, устроил на родине премьеру своему новому флагману с индексом H10. Новинка создана на платформе GWM One. Рама отсутствует, зато есть полный привод.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Haval H10 получил брутальные «квадратные» формы, оригинальную оптику и массивную радиаторную решетку. Длина составляет 5138 или 5299 мм при ширине 2050 мм и высоте 1970 мм. Расстояние между осями вытянуто на 3000 мм. Самая дорогая комплектация на 161 мм длиннее, чем прочие за счет третьего ряда сидений. Их может быть либо пять, либо шесть.

В салоне с двумя люками в крыше установлена гигантская «мультимедийка» с виртуальной приборной панелью и мультирулем, которому достались четыре спицы. Массивная передняя может похвастать спрятанными дефлекторами. На центральном тоннеле имеются физические кнопки, которые так любят россияне. Имеется беспроводная зарядка для смартфонов и холодильник. Задних пассажиров должен развлекать экран на потолке.

В список оснащения включен комплекс водительских ассистентов Coffee Pilot 3, камеры кругового обзора и проекционный дисплей. Среди уникальных «фишек» хочется выделить режим движения «крабом». Гибридная силовая установка выдает 367 л.с. Она построена вокруг турбомотора объемом 1,5 л. Прилагается батарея емкостью 42,8 кВт⋅ч.